Dj Bubu, gli rubarono il Doblò adibito al trasporto per disabili: parte la gara di solidarietà

REDAZIONE TERMOLI

Quella macchina era stata un regalo dei tantissimi amici che dieci anni fa hanno deciso di partecipare ad una vera e propria gara di solidarietà e in una sera di festa hanno raccolto 11mila euro che sono serviti per acquistare la vettura munita di pedana montacarichi per permettere alla carrozzina di salire a bordo e spostarsi in autonomia sia dentro che fuori la città. E adesso i ragazzi termolesi ci riprovano. L’evento gira già su Facebook, ricevendo centinaia di condivisioni, segno che la gara di solidarietà è già iniziata. Obiettivo: raccogliere più soldi possibili per acquistare una nuova vettura per dj Bubu, alias Fabrizio Di Bernardo, 44 anni, che da 27 anni combatte contro la sclerosi multipla, una malattia che lo ha costretto sulla sedia a rotelle ma non gli ha tolto la sua più grande passione, la musica. A Fabrizio lo scorso 22 ottobre era stata rubata la macchina per il trasporto disabili da sotto casa nella zona vicino al Bingo di Termoli. Un furto commesso, presumibilmente tra le 19.30 e le 22. Un vero e proprio colpo per il giovane e per sua madre che con quel Fiat Doblò facevano praticamente tutto: dalle commissioni di tutti i giorni fino ai viaggi di Fabrizio per suonare e mettere i dischi tra l’Abruzzo e il Molise. Una vettura indispensabile che da più di un mese Fabrizio non ha più a disposizione. Di qui l’idea dei suoi amici di organizzare una nuova festa, dal titolo “We Love Bubu” con la quale avviare una nuova raccolta fondi per comprare una vettura attrezzata come quella che è stata rubata. La foto dell’obiettivo (un Fiat Doblò blu elettrico) sta facendo il giro delle bacheche di Facebook. «In questa settimana sarà comunicata la data e il luogo dell’evento – si legge su Facebook – e tutti i point disponibili per i biglietti. Sono convinto che tutti insieme riusciremo a ridare al nostro caro amico Dj Bubu un qualcosa di veramente necessario che gli è stato ingiustamente tolto». Nel frattempo è stato anche aperta una donazione tramite bonifico bancario. «Questi sono i dati del beneficiario: Di Bernardo Fabrizio – Coordinate bancarie: IT04D0542441130000000090791 Causale: Donazione per l’ acquisto auto per disabili».