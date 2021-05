Divulgare il patrimonio urbanistico-architettonico, domenica giornata nazionale dedicata alle Dimore Storiche

Domenica 23 maggio si terrà l’ XI^ edizione della Giornata nazionale dedicata all’ADSI Associazione delle Dimore Storiche Italiane. Con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero della Cultura e di Confartigianato; attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). Un evento nato per divulgare l’attività dell’ADSI, impegnata nella conservazione e valorizzazione del patrimonio urbanistico-architettonico e far conoscere tantissimi siti di pregiato valore, aperti gratuitamente al pubblico in tutta Italia. La Giornata Nazionale ADSI rappresenta, dopo i lunghi mesi di restrizioni, un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno. Quattro le dimore storiche aperte in Molise domenica prossima, una in provincia di Campobasso: “Masseria Colonna” in agro di S. Martino in Pensilis e tre in provincia di Isernia: l’”Antica Fonderia Marinelli” in Agnone, “Palazzo Petrecca” a Isernia e l’ “Antico Frantoio Iacovone” a Poggio Sannita. È importante, infine, ricordare che per garantire sempre il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, ricchi di storia e cultura, è necessario prenotare la propria visita e recarsi alla dimora prescelta provvisti di mascherina.