Divieto di spostamento tra le Regioni, si valuta la proroga fino al 5 marzo

Potrebbe essere prorogato al prossimo 5 marzo il divieto di spostamento tra le Regioni. E’ quanto viene fuori dalle indiscrezioni secondo le quali si starebbe puntando su una proroga fino alla data di scadenza del decreto e del Dpcm in vigore, gli ultimi firmati dall’ex Premier Conte. In conferenza Stato-Regioni la questione sarebbe solo stata sollevata ma senza essere approfondita benché il 16 febbraio, giorno della fine del Dpcm attualmente in vigore si stia avvicinando.

Si tratta di un provvedimento atteso da milioni di cittadini e soprattutto dagli operatori del comparto sciistico che a meno di ulteriori disposizioni del Governo potrebbero riaprire i battenti il 15 febbraio. La decisione sulle nuove disposizioni, però, potrebbe spettare al nuovo Esecutivo attraverso un decreto legge che va a determinare le limitazioni allo spostamento alla libertà dei cittadini, ma per firmarlo sarà necessario che il nuovo Presidente del Consiglio e i nuovi Ministri abbiano già ottenuto la fiducia dalle Camere. La proroga del blocco degli spostamenti potrebbe dipendere dalla volontà di frenare l’escalation dei contagi in un momento in cui, con gran parte dell’Italia gialla si stanno determinando anche delle zone rosse a causa delle varianti attualmente presenti sul nostro territorio. Il rischio che sbloccando la circolazione tra le regioni queste “sacche” di contagi possano migrare da una zona all’altra dell’Italia è molto concreto e potrebbe spingere il nuovo Governo a prorogare il blocco degli spostamenti per motivi che non sono quelli attualmente consentiti dal Dpcm.