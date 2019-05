Divieto di sosta in Piazza Pepe per comizio elettorale

CAMPOBASSO

In occasione del tour politico del Movimento 5 Stelle, domani sera, alle 19.30, sarà presente a Campobasso il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri Luigi Di Maio. Per questo, il dirigente dell’Ufficio Servizi e Viabilità del comune di Campobasso ha disposto di vietare la sosta dei veicoli, dalle ore 14 fino alle ore 22 di domani 8 maggio, in Piazza Pepe, nel tratto compreso dal bar Lupacchioli fino all’incrocio di via Palombo e il parcheggio antistante la banca dell’Adriatico.