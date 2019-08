«Divieto di ingresso ai cani, ci vorrebbe un bau park» (SEGNALAZIONE)

«La nuova amministrazione comunale di Mirabello Sannitico, forse, non avendo la possibilità o le capacità per creare un piccolo bau park – ci scrive un lettore – ha pensato bene di vietare l’accesso ai cani in due piccolissime aree verdi di cui nessuno usufruisce in paese. E poi è più giusto che i proprietari degli animali in questione si abituino a raccogliere gli escrementi dei loro cari cagnolini, pena multe salate, anziché mettere questi divieti assolutamente stupidi… bisogna crescere ancora tanto».