Diversi positivi al sierologico in una azienda del nucleo industriale di Termoli, si attendono i tamponi

In molte aziende e fabbriche termolesi i dirigenti responsabili stanno procedendo ad effettuare i test sierologici su base volontaria per accertare o meno una eventuale positività al Coronavirus. Ebbene in una fabbrica del nucleo industriale di Termoli circa una decina di lavoratori dopo aver effettuato il sierologico, su base volontaria, sono risultati positivi. I dipendenti sono tutt’ora a casa in attesa del tampone. Per non creare inutili allarmismi ricordiamo che il test sierologico non ha attendibilità al 100 per cento così come dichiarato anche dall’Oms e che si potrebbero verificare casi di falsi positivi così come falsi negativi. Per entrare nello specifico, un esito negativo stabilisce che una persona non è entrata in contatto con l’antigene, oppure è stata infettata molto recentemente e non ha ancora sviluppato la risposta anticorpale, oppure è stata infettata ma la quantità di anticorpi che ha sviluppato è, al momento, al di sotto del livello di rilevazione del test (asintomatico). Essere positivi al test sierologico, invece, indica che la persona è entrata in contatto con l’antigene, ma non indica necessariamente se una persona è protetta (immune) né se la persona è guarita. Dunque bisognerà attendere la risposta dei tamponi che stabilirà con certezza se i dipendenti risultati positivi al sierologico lo sono anche al tampone.