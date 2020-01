Diverbio tra turisti e dopo la scoperta: in tasca a una 20enne la droga

La notte dell’ultimo dell’anno sempre per futili motivi, c’è stato un diverbio tra alcuni turisti nella nota località di Campitello Matese. Il pronto intervento di una gazzella dell’Aliquota Radiomobile evitava che la situazione degenerasse. I successivi accertamenti permettevano di rinvenire, in possesso di una 20enne originaria della provincia di Campobasso, un quantitativo di hashish del peso complessivo di gr. 5,00. Per la ragazza inevitabile la segnalazione al Prefetto di Campobasso (Art. 75 d.p.r. 309/90). (foto archivio)