“Diventiamo Previdenti”, il primo incontro sul tema della prevenzione

REDAZIONE

Il Comune di Lucito, in collaborazione con la Pro-Loco Lucitese organizza, per il giorno 22 febbraio alle ore 17:30 il 1° incontro sulla salute dal titolo “Diventiamo Previdenti” nell’ambito del progetto “Prevenzione, salute orale e corretti stili di vita” promosso dall’amministrazione comunale per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione in campo medico.

Relatori di questo primo appuntamento, che si terrà presso l’auditorium San Gennaro a Lucito, saranno il dottor Giuseppe Lucio Mancini, medico chirurgo odontoiatra, e la dottoressa Giuseppina Mastroiacovo, igienista dentale, che insieme illustreranno il ricco programma dell’incontro incentrato sulla salute della bocca e su quali comportamenti è bene tenere per prevenire le malattie dentali soprattutto tra bambini, adolescenti, anziani e donne in gravidanza. Si parlerà anche del ruolo dell’alimentazione per la salute orale e sistemica e si daranno consigli pratici sulle buone pratiche da adottare per denti sempre in salute.

Quello in programma sabato sarà il primo di una serie di incontri che l’amministrazione locale intende promuovere mensilmente coinvolgendo medici e specialisti per affrontare il tema della prevenzione sotto diverse sfaccettature, ma tutte con un obiettivo comune: salvaguardare la salute, il bene più importante per ogni cittadino.