Ditta minacciata dal racket, lunedì prevista la riapertura del cantiere a Napoli

ISERNIA

Chiuso ieri sera, riaprirà lunedì mattina. Si parla del cantiere dell’impresa Spinosa di Isernia che sta lavorando a Napoli per l’Unesco ad un appalto da otto milioni, per il rifacimento di Porta Capuana. Cosmo Galasso, presidente dell’Ance Molise e amministratore della Spinosa Spa ha deciso ieri di chiudere il cantiere di Napoli dopo ben due minacce della camorra.

Poi, questo pomeriggio, la svolta con il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris che ha incontrato Cosmo Galasso al Comune di Napoli. La vicenda delle minacce al cantiere era stata appresa da De Magistris e seguita attraverso un costante e proficuo contatto tra la Questura ed il Comando della Polizia municipale.

Oggi l’impresa è stata invitata dal Sindaco a Palazzo San Giacomo e dopo aver espresso apprezzamento per il tempismo e la vicinanza che ha messo in campo l’Amministrazione comunale ha dichiarato di essere disponibile a rimontare in poche ore il cantiere che sarà operativo già da lunedì prossimo, a condizione che venga garantita la sicurezza degli operai. Impegno che ha preso lo stesso sindaco De Magistris insieme ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

Grande soddisfazione per la decisione dell’impresa è stata espressa da de Magistris. Il primo cittadino ha voluto sottolineare l’importanza della risposta forte e corale delle istituzioni ad una vicenda che ha definito molto grave: «Abbiamo subito raccolto ogni elemento in nostro possesso che è stato poi sottoposto alla Polizia che ha svolto un’azione davvero importante. Voglio fare un plauso all’imprenditore che ha voluto dare un segnale forte. Durante l’ incontro mi ha testimoniato tutto il suo amore per Napoli, chiedendo solo di poter continuare a lavorare, lui e i suoi operai, in sicurezza. In sei ore ha smontato il cantiere e in sei ore lo rimonterà. Questa Amministrazione comunale, che ha rotto il rapporto tra camorra e politica, fa e continuerà a fare la sua parte investendo risorse finanziarie importanti, facendo con onestà e trasparenza le gare. Chi le vince queste gare, imprenditori e persone perbene, devono essere tutelati e lo Stato deve intervenire contro chi li minaccia».

Tutto era cominciato solo 48 ore prima, quando Cosmo Galasso, presidente dell’Ance Molise, amministratore della Spinosa di Isernia, appaltatrice dei lavori, aveva ritirato uomini e mezzi dopo aver denunciato in questura due giorni consecutivi di minacce e pressioni da parte del racket delle estorsioni. Martedì mattina la prima ‘richiesta’ di un uomo in scooter, protetto da un casco integrale: «Chiudete il cantiere di Porta Capuana e venite a parlare alla Maddalena, altrimenti vi spariamo uno ad uno». Episodio subito denunciato alla polizia di Stato, mentre gli operai riferivano di aver visto l’uomo del racket girare ancora nei pressi del cantiere. Mercoledì mattina si è ripresentato agli operai, ribadendo le minacce in tono ancora più acceso. Di fronte alle nuove minacce, anche queste denunciate alla polizia, Cosmo Galasso aveva deciso di sospendere le attività e far tornare a casa sia la squadra che i macchinari.