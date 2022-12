Disuguaglianze, clima e precarietà: le sfide del Pd di Elly Schlein per il Molise

Il capogruppo Dem al Comune di Campobasso, Giose Trivisonno, la consigliera Alessandra Salvatore e la vice sindaca di Ripalimosani, Annamaria Trivisonno, sosterranno il percorso congressuale dell’ex vice presidente dell’Emilia Romagna dopo l’incontro romano “Parte da Noi”

Una visione del futuro che parte da tre sfide cruciali: diseguaglianze, clima e precarietà. Sono i pilastri su cui Elly Schlein fonda la sua candidatura alla segreteria del Pd dopo l’incontro romano “Parte da Noi” e che in Molise si incarna nelle persone del capogruppo Dem al Comune di Campobasso, Giose Trivisonno, della consigliera comunale, Alessandra Salvatore e dell’assessore alle Politiche Sociali e vicesindaco di Ripalimosani, Annamaria Trivisonno.

“Siamo certi – ha detto in conferenza stampa la consigliera Salvatore – che questa candidatura potrà restituire al Pd un’identità seria, chiara e coerente nel rispetto della pluralità che è la ricchezza del partito. Elly ha parlato di lavoro e lotta alle diseguaglianze sociali, contrasto ai cambiamenti climatici, tutela dei diritti costituzionalmente garantiti, a partire da quello di accesso alle cure attraverso una sanità pubblica di qualità”.

Temi che si intrecciano a doppio filo con la situazione critica delle aree interne del Molise “da cui partirà il percorso congressuale regionale – ha aggiunto la vice sindaca Trivisonno – spiegando alla destra, tra i tanti temi, che il lavoro è un diritto e non un favore che qualcuno ti fa e che il welfare universalistico va considerato in termini di investimento e non di costo per il presente e il futuro”. Il PD, dunque, uscito vinto dalle ultime Politiche non si dà per vinto e vuole “riaccendere una speranza con Elly – ha concluso Salvatore – e tornare ad essere davvero la casa dei militanti di centrosinistra e di in quell’area non ce l’ha più”.