Disturbi mentali in aumento, Ordine degli Psicologi a confronto

L’evento organizzato a Campobasso. La presidente Alessandra Roberto: “È importante confrontarsi sul proprio ruolo e sul contributo da offrire”

Si è svolto a Campobasso oggi presso il convitto Mario Pagano in un’atmosfera natalizia il primo evento ecm organizzato dall’ordine degli Psicologi del Molise per i propri iscritti.

Tanti professionisti psicologi insieme al Professor Sarantis Thanopulos, presidente della Società Psicanalitica Italiana e al Direttore del dipartimento unico dott. Angelo Malinconico psichiatra, criminologo, analista junghiano didatta dell’AIPA e della IAAP (International Association Analytical Psychology), si sono interrogati sul saggio freudiano “Il disagio della civiltà”.

La Presidente ha dichiarato che in un periodo storico come quello attuale in cui i disturbi mentali sono in aumento, in particolar modo tra i ragazzi e tra gli anziani, è importante che gli psicologi si interroghino sul proprio ruolo e sul contributo da offrire e eventualmente quale elemento innovativo può apportare il lavoro psicoanalitico in quello che apparentemente è la frattura inconciliabile tra individuo e società.

Lo stesso tema verrà analizzato in chiave Lacaniana il 23 Aprile 2022 sempre in un convegno ecm organizzato dall’ordine degli Psicologi del Molise che verrà trasmesso online sul profilo Facebook.