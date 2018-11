Distributori automatici di prodotti a base di cannabis, controlli della Polizia

La Polizia di Stato di Campobasso ha effettuato dei controllo in un esercizio pubblico di Campobasso che effettua la vendita di alimenti e bevande a base di cannabis light con distributori automatici.

Nello specifico la Squadra Mobile ha effettuato un primo accesso ispettivo il 1° novembre 2018 dopo le ore 05.00 ed un secondo accesso ispettivo il 3 novembre 2018 dopo le ore 00.00, riscontrando che il distributore di alimenti e bevande erogava birra alcolica in orario non consentito (dalle 00.00 alle 06.00) e che non erano inseriti i prescritti limitatori di vendita che impedissero l’acquisto di prodotti a base di cannabis e bevande alcoliche a minori di anni 18.

Al titolare dell’attività sono state contestate due diverse sanzioni da euro 6.666,67 cadauna (pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla notifica – sanzione da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00) per aver venduto attraverso distributori automatici bevande alcoliche in orario non consentito e con apparecchiature senza limitazioni di vendita per i minori (art. 6 comma 2 bis D.L. 117/2007). Inoltre sono state irrogate altre due sanzioni da euro 5.164,00 cadauna (pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla notifica – sanzione da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00) per aver venduto in esercizio di vicinato alimenti e bevande a mezzo distributori automatici, nonostante la SCIA fosse inefficace per i rilievi avanzati dall’Autorità Competente (Comune), in violazione dell’art. 65 comma 1 D. L.vo 59/2010.