Distributore di carburante, confermato il proscioglimento di Sbrocca

La Corte di Appello di Campobasso ha confermato il proscioglimento dell’ex sindaco di Termoli Sbrocca difeso dall’avvocato Nicolino Cristoforo. Prosciolti anche l’ex Assessore all’Urbanistica Giuseppe Gallo, l’ex Dirigente all’Urbanistica, Livio Mandrile ed il Funzionario del Comune di Termoli, Salvatore Marinucci

Si è discussa ieri presso la Corte d’Appello di Campobasso l’impugnazione proposta dalla Procura di Larino su sollecitazione della parte civile Sig. Cardinali avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Larino Dott. Scioli.

La vicenda riguardava un distributore di carburanti che secondo la struttura comunale presentava delle situazioni di non conformitàalla legge ed aveva visto protagonisti l’ex Sindaco Angelo Sbrocca difeso dall’Avv. Nicolino Cristoforo, l’ex Assessore all’Urbanistica Dott. Giuseppe Gallo difeso dall’Avv. Danilo Ricciardi, l’ex Dirigente all’Urbanistica Arch. Livio Mandriledifeso sempre dall’Avv. Nicolino Cristoforo ed il Funzionario del Comune di Termoli Arch. Salvatore Marinucci difeso dall’Avv. Giuseppe Mileti, che si erano visti imputati in un processo penalesu querela del titolare del distributore ma che li aveva visti prosciolti dal Tribunale di Larino.

La Corte di Appello di Campobasso il cui collegio presieduto dal presidente Pupilella ha dichiarato inammissibile l’impugnazione effettuata ed è quindi confermato il proscioglimento dei predetti nel primo grado.

I protagonisti affermano “Speriamo che sia finita una vicenda assurda che ci ha visto, nostro malgrado, protagonisti ed in cui il Comune di Termoli da vittima per un evidente situazione di violazioni di legge da parte di un privato si era trasformato in carnefice e per esso i suoi rappresentanti e speriamo che ora finalmente l’attuale Amministrazione Comunale e per essa il Dirigente competente intervengano subito e senza se e senza ma a ripristinare una situazione di patente illegalità”.