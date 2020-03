Distretto Rotaract 2090, iniziata la raccolta fondi per il Molise in collaborazione con l’Asrem

CAMPOBASSO. Si moltiplicano, in questo periodo le iniziative in favore degli operatori sanitari impegnati in prima linea per combattere l’emergenza Coronavirus. «ll Distretto Rotaract 2090 – si legge sul sito ufficiale dell’iniziativa – non si fa da parte e scende in campo, attraverso le sue Zone, per aiutare le realtà ospedaliere che le sue regioni ospita. Abruzzo, Marche, Molise, Umbria separate ma vicine in un’unica missione: servire! Agiremo insieme per fornire i materiali ed i presidi sanitari necessari in questo momento di grave difficoltà causato dalla diffusione del virus covid-19. In collaborazione con l’Asrem – si conclude sul portale – la zona Molise inizia la sua raccolta fondi».