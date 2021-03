“Distretto militare come centro vaccinale, ci sono le condizioni”. La proposta del consigliere Esposito (FI)

La proposta finirà direttamente in consiglio comunale attraverso un Ordine del giorno: utilizzare il distretto militare – posizionato nel cuore della città – come centro vaccinale. Lo ha annunciato nelle ultime ore il capogruppo di Forza Italia Domenico Esposito, che spiega le ragioni per le quali è possibile procedere in questa direzione. “Anzichè distogliere la cittadella dell’economia dal suo uso più appropriato – spiega – non sarebbe più intelligente adibire il Distretto Militare a centro vaccinale cittadino? E’ un luogo logisticamente molto più consono, già nel possesso dello Stato che ne garantisce la funzionalità”.

Secondo Esposito, collocazione e ampiezza darebbero un punto di vantaggio rispetto ad altri luoghi individuati nelle ultime settimane. “Ci sono portici per ripararsi dal freddo e dal caldo, considerando che le vaccinazioni andranno avanti fino ad ottobre. C’è un personale già formato per gestire le emergenze. Proporrò un ordine del giorno apposito al fine di intraprendere le dovute azioni politico-amministrative in tal senso”. “Questa pandemia – conclude – è stata definita la “terza guerra mondiale” e a parer mio lo è davvero. Bisogna farsi trovare pronti alle operazioni sui vaccini, indispensabili per tornare a vivere”.