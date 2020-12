Distanze rispettate ma centinaia di ragazzi in piazza a Isernia per il brindisi dell’antivigilia

Oramai è una tradizione che va avanti da decenni, quella del brindisi dell’antivigilia, in piazza Celestino V, a Isernia. Una tradizione rispettata anche quest’anno, ma con le debite precauzioni e distanze. Centinaia di giovani isernini, soprattutto quelli tornati dalle università di fuori regione, si sono incontrati davanti la statua del Santone per brindare e farsi gli auguri. Massiccia anche la presenza delle Forze dell’ordine e in particolare delle vigilesse della Polizia Municipale che hanno elevato anche un paio di verbali ai locali che non hanno rispettato le regole sul distanziamento.