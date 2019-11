Dissesto idrogeologico: quasi 50 milioni di euro al Molise

Saranno 27 gli interventi previsti in regione

Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio il decreto per rendere immediatamente effettivo lo stanziamento di ulteriori 361 milioni di euro per 236 interventi sul territorio nazionale, volti a contrastare il fenomeno del dissesto idrogeologico e rientranti nel ‘Piano operativo sul dissesto idrogeologico per l’anno 2019’. Il Molise, dopo la Sicilia, è la regione che ha più risorse a disposizione per un totale di 49.533.678,21 euro. (QUI IL DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI).

«Si tratta di risorse ulteriori e immediatamente disponibili per la messa in sicurezza idrogeologica e per progetti immediatamente cantierabili – spiega il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa – Non lavoriamo sulla logica dell’emergenza, ma con una programmazione costante e interventi specifici per attenuare i rischi e le criticità sull’intero territorio nazionale».