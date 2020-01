Dissesto idrogeologico, arriva un milione di euro dal ministero

La misura di finanziamento è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2018 a favore dei Comuni virtuosi

TRIVENTO. Il Comune di Trivento è risultato beneficiario di due finanziamenti sul dissesto idrogeologico, grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza del territorio. La misura di finanziamento è stata introdotta dalla legge di Bilancio del 2018, ma a differenza dei due anni precedenti, ha previsto una soglia, pari al 50% delle risorse disponibili, a favore dei comuni con risultato di amministrazione positivo, cioè per i cosiddetti “comuni virtuosi”, come quello di Trivento, che per questo ha potuto beneficiare dei contributi.

Il sindaco Corallo ha espresso soddisfazione peri traguardo raggiunto, “mi sento di ringraziare il mio gruppo politico di lavoro e i tecnici della struttura comunale per aver colto e concretizzato tale obiettivo. Inoltre – ha aggiunto Corallo – entro il 15 del mese risponderemo ad altri bandi, sempre per la messa in sicurezza del territorio, una emergenza che attanaglia da sempre la nostra realtà”. Con Delibera di Giunta Comunale n. 129 del 04 settembre 2019, la Giunta Corallo ha deliberato di presentare la richiesta di finanziamento, nel limite massimo di 1 milione di Euro imposto per i Comuni con numero di abitanti inferiore a 5.000, riferita a opere incluse nella programmazione comunale, prevedendo la domanda di contributo per i seguenti interventi: 1. Lavori di sistemazione idraulica e messa in sicurezza del torrente rivo nel tratto di confluenza con il fiume Trigno per un importo di € 500.000,00; 2. Interventi di consolidamento del versante ovest zona Fonte Croce per un importo di € 500.000,00. In data 8 gennaio 2020, con apposito comunicato, è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno il Decreto interministeriale del 30 Dicembre 2019, che ha approvato la lista delle istanze trasmesse (Allegato 1), le richieste di contributo ritenute ammissibili (Allegato 2), e l’elenco dei Comuni assegnatari del contributo, che per il 2020 ammonta a circa 400 milioni di euro. Gli interventi del Comune di Trivento sono risultati posizionati ai numeri 148 e 149 della graduatoria dell’Allegato 3, con un finanziamento complessivo di 1 milione di euro, e con un contributo ministeriale a fondo perduto del 100%, senza nessun cofinanziamento comunale.