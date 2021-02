Disservizio vidimazione rifiuti a Torella del Sannio, il sindaco scrive alla Prefettura

Il presidente dell’Unione dei Comuni “Mediosannio” e sindaco di Torella del Sannio, Antonio Lombardi, ha inviato alla Prefettura una nota per lamentare che da 2 giorni risulta impossibile contattare telefonicamente l’Ufficio di Vidimazione dei registri relativi al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. “I ripetuti tentativi finalizzati a raggiungere telefonicamente il sopracitato Ufficio sono risultati vani -si legge nella nota- come ugualmente inutile sarebbe recarsi fisicamente presso gli stessi in quanto, a causa dell’emergenza COVID 19, vi è inibito l’ingresso.

E’ evidente, dunque, il rilevante disservizio causato dal perdurare di tale incresciosa situazione che mette a repentaglio la garanzia del servizio di smaltimento dei rifiuti già dai prossimi giorni. Proprio al fine di scongiurare ciò, auspico e chiedo una celere soluzione”.