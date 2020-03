VENAFRO. «In seguito alle numerosissime lamentele inerenti i disservizi riscontrabili nella gestione della pubblica illuminazione della città di Venafro, si avvisano gli interessati che la nostra azienda non è in alcun modo collegata a tale attività di gestione degli impianti stessi. Non siamo pertanto noi i soggetti a cui vanno rivolte eventuali lamentele e/o richieste». Lo afferma la Elcom Distribuzione S.r.l. in una nota.