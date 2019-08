Dissacranti ma geniali, «il Teatro Verde come l’Arena di Verona»

L’intervista con Pio e Amedeo prima della data zero dello spettacolo di Termoli

Di progetti futuri, per scaramanzia, non vogliono parlare. L’unica cosa che si lasciano sfuggire è che «ci sarà un programma su Mediaset. Non sarà “Emigratis” sarà una cosa sperimentale ma è meglio non dire niente al momento». Sì perché il momento è tutto incentrato sul Teatro Verde di Termoli che, in occasione della data zero di “La classe non è qua” si è trasformato in una piccola Arena di Verona. I protagonisti della scena sono loro: Pio e Amedeo. Volti noti del piccolo schermo hanno scelto la Termoli che tanto amano per lanciare il loro spettacolo live. «Le date zero sono sempre le più belle perché siamo liberi di sbagliare. E’ lo spettacolo più vero e noi ci divertiamo per primi». La scelta è ricaduta su Termoli un po’ perché «siamo affezionati a questa città dove veniamo da piccoli», un po’ perché «le caratteristiche del Teatro Verde sono simili a quelle dell’Area di Verona. Il palco sarà lo stesso, solo più grande, e così anche la location. Dove lo troviamo un parco immerso nel verde dove la gente viene a drogarsi?», hanno commentato tra il serio e il dissacrante come è nel loro stile. D’altronde Pio e Amedeo lo affermano davanti a telecamere e giornalisti nella conferenza stampa convocata a poche ore dallo spettacolo. «Chi viene a vedere noi non si deve aspettare una comicità pulita. Siamo gli anti corretti per eccellenza. Usiamo le foto dei morti veri facendo la critica al mondo del perbenismo patetico che è quello di cui facciamo parte anche noi. Ci siamo resi conto che questo essere patetici fa sfuggire la situazione di mano. Tutti hanno capito come si fa un like in più». E il riferimento va a finire a Matteo Salvini e Barbara D’Urso «che sono i nostri punti di riferimento. Noi arriviamo a dissacrare i luoghi sacri». Uno spettacolo che si preannuncia scoppiettante. «Ci conosciamo da bambini e questo si vede anche in un pezzo dello spettacolo. Abbiamo scoperto attraverso delle foto di essere stati nella stessa stanza della maternità in due culle accanto. Ci saranno dei contributi video ma sarà uno spettacolo in un atto unico. Due ore e mezza ma anche di più se ci divertiamo. Non abbiamo il tassametro ecco perché consigliamo a tutti di venire già mangiati e preparati. Rassegnatevi a pagare la baby sitter un po’ di più perché staremo fino alla mezzanotte e anche oltre». Termoli, come detto, la data zero «se la facevamo a Milano la gente il giorno dopo lavorava. Qui invece sono in vacanza. Se la facevamo a Foggia poteva durare anche sette ore lo spettacolo». Uno spettacolo che nasce, nella sostanza, per essere una evoluzione di Emigratis e Tutto fa Broadway «come la Nutella per Ferrero per poi arrivare a una maturità artistica». Le voci di corridoio, non confermate, parlano di un tour tra novembre e dicembre e di un programma per Mediaset. Adesso, però, l’attenzione è tutta per questo spettacolo. Su tutto un amore incondizionato per la città bassomolisana. «Termoli è uno spaccato del nostro vissuto. E’ la nostra residenza estiva come Castel Gandolfo per il Papa e si sta bene. Quando siamo arrivati al Teatro Verde mancava qualche sediolina ma vedo che le hanno aggiustate. Invitiamo l’amministrazione comunale a investirci perché è un patrimonio da salvaguardare». Poi l’arrivederci per le ultime prove generali. «Termoli, vi vogliamo bene».