Disposto il sequestro della salma del 65enne trovato morto in casa a Toro

Magistrati e carabinieri di Campobasso e Toro non vogliono lasciare nulla al caso, ma soprattutto i familiari del 65enne trovato morto nella sua abitazione di Toro vogliono che venga fatta chiarezza sull’origine del decesso. Ed una prima svolta al caso è arrivata perché è stato disposto il sequestro della salma in attesa che il magistrato decida se disporre o meno l’autopsia che, a questo punto, sembra scontata anche se non confermata, solo dopo il corpo verrà restituito ai familiari per le esequie. La morte di Mario Miozzi, scoperta mercoledì 13 ottobre, ha scosso l’intero paese, ma anche tutte quelle persone che lo conoscevano, ed erano tante.