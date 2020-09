Disperso da ieri in mare, il corpo ritrovato tra gli scogli

Drammatico epilogo per l’uomo disperso in mare dal primo pomeriggio di ieri nei pressi del porto turistico di San Salvo. Questa mattina intorno alle 9 circa il corpo è stato ritrovato tra la scogliera. Insieme all’amico aveva deciso di farsi un bagno in mare dopo mangiato. Uno di loro era stato salvato in mare da due gommoni ed ora si trova ricoverato in condizioni serie all’ospedale di Pescara. Per l’altro, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Dopo le ricerche con i sommozzatori venuti da Teramo e con l’elicottero dei Vigili del fuoco, stamattina, 27 settembre, l’amara scoperta. Il corpo senza vita è stato rinvenuto tra gli scogli.