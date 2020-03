Questa mattina operai al lavoro, nel centro città a Campobasso, per i lavori di sanificazione e disinfezione delle strade con un disinfettante adatto, a base di cloro. Un servizio che dovrebbe continuare anche nei prossimi giorni e che rientra tra le misure di contenimento contro il diffondersi del covid19 a tutela dei cittadini e della loro salute. Naturalmente l’invito dell’amministrazione, come ribadito anche nella serata di ieri, lunedì 16 marzo, dal sindaco, è quello di limitare al limite gli spostamenti se non per necessità. Il “restare a casa” al momento infatti rappresenta la migliore arma di prevenzione per contrastare il diffondersi del Coronavirus.

