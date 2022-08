Disinfestazione nel comune di Isernia tra l’8 e il 9 agosto

A partire da stanotte, la ditta ISSAN effettuerà le operazioni di disinfestazione nel territorio comunale di Isernia. Da domani, invece, gli interventi si svolgeranno nelle frazioni. Il passaggio degli operatori è previsto a iniziare dalla mezzanotte.Si raccomanda di: – tenere le finestre chiuse;- non stendere panni all’aperto;- tenere al chiuso i generi alimentari;- non lasciare animali incustoditi;- parcheggiare in modo da non ostacolare le operazioni di disinfestazione;- non sostare nei luoghi in cui è stato effettuato il trattamento….