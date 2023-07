Disgrazia sul lavoro alla discarica di Montagano: uomo di 50 anni muore in un incidente

Una tragica fatalità ha colpito la discarica di Montagano, alle porte di Campobasso, dove un uomo di 50 anni, originario di Serracapriola (Foggia), ha perso la vita a causa di un infortunio sul lavoro





Secondo le prime informazioni, la vittima, dipendente della Montagano Costruzioni di Santa Croce di Magliano, stava svolgendo le sue normali mansioni nella discarica di Giuliani, quando è stato coinvolto in un tragico incidente. Pare che l’uomo sia stato schiacciato da un mezzo di lavoro durante la manovra di retromarcia.

Al momento, le autorità stanno ancora cercando di ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente per comprendere le cause che hanno portato alla tragedia. I camion diretti all’impianto sono stati bloccati per consentire l’intervento delle forze dell’ordine e per eseguire tutti i rilievi necessari.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Campobasso e quelli della stazione di Montagano per condurre le indagini. Il conducente del mezzo di lavoro coinvolto nell’incidente, un dipendente della discarica, sarà iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo, in quanto avrebbe presumibilmente causato involontariamente la morte del cinquantenne.

La notizia della tragedia ha scosso la comunità locale, e molti sono i messaggi di cordoglio e supporto alla famiglia della vittima. Il decesso dell’uomo di 50 anni mette in luce, ancora una volta, l’importanza della sicurezza sul posto di lavoro e della necessità di adottare tutte le precauzioni possibili per evitare incidenti di questo genere.

Le autorità competenti continueranno a indagare sull’incidente per stabilire eventuali responsabilità e garantire che un simile tragico evento non si ripeta in futuro.