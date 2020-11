Disgrazia nei campi, muore agricoltore che stava conducendo un trattore

Morire di lavoro, nel 2020 accade ancora. E accade un’altra volta in Molise perché nel pomeriggio di oggi un incidente avvenuto nelle campagne fra Jelsi e Riccia è giunto a funestare questo sabato 7 novembre. Un uomo di 62 anni ha perso la vita mentre stava conducendo un trattore nei campi. Non si conosce con esattezza la dinamica ma la tragedia ha finito per gettare nello sconforto più totale familiari e amici della vittima.

Sul posto i Vigili del fuoco di Campobasso, gli operatori del 118 e i Carabinieri.