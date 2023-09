Disgrazia alla Esplodenti Sabino, forse una granata la causa dello scoppio

Una delle tre vittime è il molisano Gianluca De Sanctis, originario di Palata dove è stato dichiarato il lutto cittadino

Emergono altri particolari sulla tragedia alla Esplodenti Sabino di Caslbordino, sembra essere stata una granata d’artiglieria la causa dell’incidente avvenuto l’altro ieri in cui ha perso la vita anche il molisano di Palata, Gianluca De Sanctis. Le domande sul cosa sia accaduto e a chi siano attribuite le responsabilità ora gravitano attorno al tribunale di Vasto, dove è stata rinviata la prima udienza. Il Gup Anna Rosa Capuozzo presiede le indagini sulla tragedia avvenuta nel dicembre 2020 presso la stessa azienda, quando un’altra deflagrazione causò la perdita di tre vite umane.

La scoperta di una granata come causa dell’incidente ha lasciato l’azienda Esplodenti sconcertata. La società è in attesa dell’evolversi delle indagini per comprendere come sia stato possibile un evento così tragico.

L’identità della persona coinvolta nell’incidente è stata confermata come Fernando Di Nella, un artificiere esperto in demilitarizzazioni che aveva operato nelle stesse condizioni per molti anni. Sarà compito delle indagini stabilire se questo incidente sia stato causato da una spoletta difettosa o da un errore umano. Tuttavia, è importante sottolineare che, dopo l’incidente del 2020, sono state introdotte rigorose misure di sicurezza. Sono state condotte numerose ispezioni e sono stati effettuati tutti i collaudi necessari al termine dei nuovi lavori, che hanno comportato una spesa di circa un milione di euro.

L’intera comunità locale e l’industria chimica in generale seguono con attenzione lo sviluppo delle indagini, nella speranza di ottenere risposte chiare sulle circostanze di questo tragico incidente e di porre in atto ulteriori misure di sicurezza per prevenire futuri eventi simili.