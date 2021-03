Disegna l’impiccato sotto il nome del sindaco, sconcerto a Guardialfiera. Indagini avviate

Si dice tranquillo considerando che nei giorni scorsi non aveva ricevuto minacce o richieste di alcun genere il sindaco di Guardialfiera, Vincenzo Tozzi. Certo è che il disegno di un uomo impiccato comparso sotto la scritta “Tozzi”, cognome del sindaco, è stato recepito con un certo sconcerto in paese. La scoperta è avvenuta questa mattina, 25 marzo, quando attorno alle 7 di mattina qualche residente che si trovava a passare in Corso Umberto ha visto quel disegno in rosso sul mattone bianco e ha immediatamente allertato i carabinieri che sono arrivati sul posto. I militari dell’Arma della compagnia di Larino hanno visionato le telecamere di videosorveglianza che sono già attive in paese e potrebbero aiutare a dare un nome alla persona che nella notte, attorno alle 3 tra mercoledì e giovedì, ha disegnato un impiccato sotto il cognome del sindaco Tozzi. Il primo cittadino ha subito sporto denuncia nei confronti di ignoti dando così il via alle indagini dei carabinieri ma lo stesso primo cittadino si è detto sereno. Secondo il sindaco è probabile che si tratti di uno squilibrato perché Tozzi nei giorni scorsi non ha ricevuto minacce di alcun tipo. La scritta è stata immediatamente cancellata ma ovviamente ha creato molto scalpore in paese.