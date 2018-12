Discoteca in pieno centro, evento riuscito ma senza autorizzazione

CAMPOBASSO

È andata in scena sabato sera la festa di Natale del Bar Centrale a Campobasso. Tante le persone riversate sul corso per l’occasione. Il party a centro città si è pro- tratto fino a tarda notte. Numerose le segnalazioni pervenute ieri in redazione, soprattutto dovute alla musica alta, fino alle due di notte lamentano alcuni. Sabato sera di brindisi, musica e balli per i campobassani e i molisani accorsi al richiamo del dj in piazza, all’interno del gazebo del bar davanti al Municipio. A cornice dell’evento e dei calici alzati in segno di augurio, le luminarie e l’albero di Natale nella sua imponenza. Un evento riuscito, eppure senza alcuna autorizzazione da parte dell’amministrazione comunale. I proprietari del locale avranno dimenticato di chiedere l’autorizzazione necessaria all’autorità competente? La struttura comunque non avrebbe potuto ottenere l’autorizzazione in quanto pare non si presti a tali eventi e nasce come punto ristorante. In questi giorni, in cui in Italia il dibattito sulle misure di sicurezza all’interno dei locali pubblici è acceso a causa della tragedia della discoteca di Corinaldo, una simile dimenticanza non è passata inosservata. Il gazebo del Bar centrale si è trasformato in una “pista da ballo” di fine anno. Una concorrenza sleale nei confronti degli operatori delle discoteche che soffrono in questo periodo e che devono lottare quotidianamente con autorizzazioni e burocrazia. Complimenti ai fratelli Ranallo per la bella organizzazione. Buon Natale.