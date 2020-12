“Dischi da ‘90”, l’ultimo lavoro di Francesco Andrea Brunale

Una collezione di interviste a 31 artisti e 31 recensioni ai loro dischi dell’epoca

“Dischi da ’90”, di Bertoni Editore, è l’ultima fatica letteraria di Francesco Andrea Brunale, avvocato, giornalista pubblicista, appassionato di musica. Della medesima casa editrice anche il suo penultimo lavoro, “Campobasso, una porta per la serie A”, che ha riscosso buon successo di critica e pubblico. “Dischi da ’90” è una collezione di trentuno recensioni ad altrettanti dischi dell’epoca e di trentuno interviste agli artisti che quei dischi hanno composto. Un omaggio alla scena alternativa musicale, che storicizza un periodo “florido” nel quale il rock non era più un fenomeno di nicchia o legato ai nomi più blasonati. Presenti interviste ad artisti come Pau dei Negrita, Omar Pedrini, Max Casacci dei Subsonica e Gianmaria Accusani dei Prozac +, ma anche a musicisti più underground come Wilko dei Rats, Mao e Daniele Tarchiani degli Anhima.

Francesco, come nasce l’idea di questo testo?

Durante la quarantena, a metà aprile, mi è venuta l’idea di scrivere un libro su alcuni dischi degli anni Novanta/Duemila e di recensirli. Così, ho preso contatti con i vari gruppi musicali, in un periodo di certo non semplice, in virtù del lockdown. La stesura l’ho completata alla fine di giugno. Si tratta di un “album”, per restare in tema, che raccoglie interviste simili a quelle “lancio”, che vengono realizzate quando si promuove un nuovo lavoro musicale.

Come nasce la tua passione per la musica?

Nasce all’età di sei/sette anni. Mio padre mi spronava ad ascoltare musica rock degli anni Sessanta/Settanta. Ebbene, quella passione dura ancora ora. La coltivo scrivendo anche, nei ritagli di tempo, per siti specializzati, dove recensisco dischi e intervisto gruppi italiani.

Come sei riuscito a contattare artisti così famosi in tempi così difficili?

L’idea è stata sin da subito quella di incontrare diversi artisti, alcuni dei quali fuori dalle scene. Per quelli più famosi mi sono dovuto, ovviamente, interfacciare con i manager. A questi ultimi ho illustrato il mio “progetto”: sono stato sicuramente convincente ed i cantanti e musicisti molto disponibili. Si sono “sbottonati” in lunghe e belle interviste. Una l’ho realizzata tramite Skype. Mi riferisco a quella a David Moretti dei Karma, che lavora negli Stati Uniti. Una chiacchierata serale, di sabato, di circa tre ore. In quasi tutti gli altri casi l’interlocuzione è, invece, avvenuta tramite email.

Quali gli argomenti toccati?

Anzitutto, per ogni gruppo, ho scelto un disco. La “curiositas” del giornalista mi ha portato a formulare domande riguardanti la nascita del disco stesso, il periodo di registrazione e le eventuali “influenze” esterne sulla composizione. Su questi ho innestato ulteriori quesiti, prettamente biografici. Ho dovuto riascoltare alcuni brani e, in tanti casi, è stata una riscoperta. Devo dire che nessun artista ha lesinato parole. Sono stati tutti ben contenti di raccontarsi e raccontare le loro opere.

Li hai risentiti una volta ultimata la stesura del libro?

Sì, erano interessati a sapere quando venisse pubblicato. Conoscevo già Omar Pedrini, chitarrista dei Timoria, per averlo incontrato a Isernia e Carovilli. Con gli artisti devi, comunque, sapere approcciarti. Loro vedono “oltre”, con loro puoi parlare di tutto, ma con tatto. Vivono in un mondo per così dire “diverso”, se così si può dire, in una diversa prospettiva.

Stai già ricevendo dei feedback?

Le prime copie messe in commercio sono andate esaurite. La distribuzione è resa, purtroppo, un po’ complicata dal Covid. Ma questo non è un libro con una “scadenza”. Il giudizio degli artisti conta. Già durante la stesura, grazie ai canali social, ho raccolto diversi consensi da numerosi fan. Un architetto di Fano mi ha, per esempio, fornito un terzo delle foto poi pubblicate; il fotografo Lello Muzio una immagine molto bella degli Almamegretta. Persone di diverse parti di Italia si sono rese, insomma, disponibili, a titolo totalmente gratuito.

E’ un testo che passa, dunque, attraverso il filtraggio delle tue emozioni…

Sì, tengo a dire che non è – non vuol esserlo – una “enciclopedia”. I dischi e gli artisti nel libro sono stati oggetto di una scelta personale. L’obiettivo è stato quello di favorire, in chi legge, una “riconsiderazione” delle opere attraverso le parole degli intervistati concernenti il making del disco stesso. Un lettore mi ha scritto di aver colto nuove sfumature da alcuni brani dopo essersi approcciato al mio lavoro. Ed io ne sono stato molto lieto.

Hai progetti per il prossimo futuro?

Mi piacerebbe scrivere su una band musicale molto celebre. Progetto, questo, un po’ più complesso, anche a causa della pandemia, che spero possa presto darci una tregua. Essa, peraltro, come noto, ha colpito duramente il mondo dell’arte e l’intero indotto.

“Dischi da ‘90”, un bel testo, reperibile nelle librerie e ordinabile sul sito Bertoni Editore.

Francesca Muccio