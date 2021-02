Quasi 40 sanzioni elevate tra privati cittadini ed aziende per l’ammontare di oltre 20mila euro. Sono questi i dati del monitoraggio ambientale che da ottobre a gennaio è stato effettuato dalle guardie ecologiche appartenenti al Congeav con l’aiuto degli operatori Aisa. Sotto la lente è andato a finire il periodo relativo tra la fine di settembre e tutto il mese di gennaio relativo al territorio di Termoli e dell’immediato hinterland con i dati che sono stati resi noti nel corso della conferenza stampa che si è tenuta alla presenza dell’assessore all’Ambiente del Comune di Termoli, Rita Colaci. Nel primo periodo le guardie ecologiche si sono soffermate sulla zona relativa a contrada Marinelle dove è stata portata a termine un’azione di bonifica e di ripristino dei luoghi dalle discariche abusive, vera croce del territorio bassomolisano. Già negli scorsi anni, infatti, le amministrazioni comunali spesso hanno dovuto mettere in atto delle opere di bonifica e di rimozione delle discariche che, puntualmente, sono riaffiorate a seguito dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Rifiuti che, però, sono stati abbandonati senza ritegno anche all’interno dei cestini di cortesia posti lungo le strade cittadine. Attenzione, però, anche alla tutela degli animali e all’intervento nei pressi di quelle zone dove sono state rinvenute delle polpette avvelenate per un’opera di monitoraggio che sta riportando al suo antico splendore tutto il Basso Molise.

Discariche abusive, quasi 20mila euro di multe. Il bilancio delle guardie ambientali Indietro 1 di 6 Avanti