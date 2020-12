Discariche abusive e catasto arboreo, stanziati oltre 50mila euro. Dall’opposizione: “Priorità sono altre”

L’amministrazione comunale – così come dichiarato a più riprese – cercherà di portare il bilancio preventivo entro il 31 dicembre, portando a casa un risultato comunque importante considerata la fase storica che la città di Campobasso sta vivendo. Il dibattito politico si è però acceso in commissione quando sono spuntate nuove spese, uscite ulteriori rispetto ai bilanci precedenti e alle prime stime. In primis, il comune avvierà il ‘Catasto Arboreo’, necessario dal 2021, un registro di regolamentazione previsto dalla legge. Inoltre, sono stati aggiunti 50mila euro (ma la cifra potrebbe facilmente salire) inerenti la pulizia e lo smantellamento di alcune discariche abusive in alcune aree individuate del capoluogo.

Qui sono emerse alcune perplessità da parte delle forze di opposizione. Dal Pd, che chiede delucidazioni, ma soprattutto con il consigliere Sabusco (E’Ora), viene messa in discussione la condotta dell’assessore Cretella. “Se l’assessore si fa finanziare tutto da Roma, ben vengano queste iniziative. Ma utilizzare soldi del comune per questi interventi, in una fase così complessa e difficile, non ci sto. Le priorità sono altre: i commercianti sono in crisi, c’è gente che non arriva a fine mese. Le discariche e il catasto arboreo potrebbero aspettare”.

Dal gruppo consiliare della Lega l’invito ad allungare i tempi per l’approvazione del bilancio: si arrivi a gennaio e si agisca senza fretta per un quadro più ragionato. All’orizzonte, due convocazioni di consiglio, uno dei quali riguardante l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (Dup). Il Carroccio plaude e porterà uno spirito collaborativo. “Piena disponibilità al confronto – ha ribadito l’assessora al Bilancio Panichella – da parte nostra c’è la volontà di ascoltare tutte le proposte dei consiglieri di minoranza in consiglio così come nelle commissioni”. le.lo.