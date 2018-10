Discarica in centro, i “furbetti della differenziata” colpiscono ancora

CAMPOBASSO

Cassonetti stracolmi ieri mattina, non certo per uno sciopero improvviso degli uomini Sea o per il fatto che si tratti di domenica ma, più semplicemente, per colpa dei soliti “furbetti della differenziata” che, come dimostra eloquentemente la foto inviataci da un lettore, preferiscono girare la città ed utilizzare gli ultimi punti di raccolta tradizionali anziché applicare le buone pratiche che il buonsenso e la civiltà imporrebbero. E così, quella che era una situazione assolutamente gestibile è diventata una specie di discarica in una delle vie più centrali di Campobasso. In attesa dell’avvio della raccolta differenziata in tutto il capoluogo, purtroppo, queste scene si ripetono quotidianamente in più zone.