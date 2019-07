Discarica di Guglionesi, Greco vuole vederci chiaro: c’è la richiesta di accesso agli atti

REDAZIONE TERMOLI

Un accesso agli atti per conoscere «i contratti e le convenzioni in essere». Punta l’attenzione sulla discarica di Guglionesi e l’impianto di bio-gas il consigliere regionale del MoVimento 5Stelle, Andrea Greco. In un post apparso su Facebook Greco ha comunicato di aver presentato una richiesta di accesso agli atti. «La discarica di Guglionesi è gestita dalla Società Guglionesi Ambiente S.c.a.r.l., e l’impianto di trattamento della frazione umida per la produzione di bio-gas è invece gestito da dalla Società Foglia Umberto Srl. Ho presentato richiesta di accesso agli atti per conoscere i contratti e le convenzioni in essere. Questo perché alcuni attivisti e cittadini del luogo mi hanno chiesto di fare luce in merito alla complessiva gestione dei rifiuti su Guglionesi. E quando si tratta di fare chiarezza noi non ci tiriamo mai indietro. Per questa ragione ci aspettiamo una risposta celere ed esaustiva dal Comune, non per noi ma per tutta la comunità bassomolisana. Nel frattempo – continua Greco – abbiamo accertato che il Comune di Guglionesi ha un credito di 775.00 mila euro, a titolo di contributo ambientale, da parte di gestori degli impianti. La gestione dei rifiuti è un ormai un business ed è per questo che manteniamo un atteggiamento di massima allerta, così come abbiamo fatto per la discarica di Tufo Colonoco e così come faremo per la gestione del piano rifiuti dell’intera regione. In campagna elettorale siamo stati più volte a Guglionesi e abbiamo promesso ai cittadini la massima attenzione sui problemi del territorio. Questa attenzione non mancherà».