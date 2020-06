Frigoriferi, cruscotti di autovetture, paraurti, componenti metalliche, contenitori di olio per auto, sedili, indifferenziata, plastiche, sedie, mobili in legno, vecchi elettrodomestici: questo lo spettacolo, indegno, che l’area dell’ex zuccherificio del Molise, ad oggi 29 giugno 2020, riserva a residenti e a chi percorre quotidianamente quel tratto di strada. La stessa arteria conduce ad alcuni centri del Basso Molise e dunque non rappresenta un bel biglietto da visita. Ci si augura che, a prescindere da quali siano le competenze, l’area possa essere quanto prima bonificata.

Discarica abusiva all’ex Zuccherificio, area abbandonata nel degrado totale (GALLERIA FOTOGRAFICA) Indietro 1 di 7 Avanti