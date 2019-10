Discarica a cielo aperto nei pressi del cimitero (FOTO E VIDEO)

Gli incivili di turno hanno abbandonato elettrodomestici, mobili e copertoni

CAMPOBASSO. Ancora segnalazione da parte dei cittadini del capoluogo di regione che questa volta ci avvisano dell’incuria e del degrado che si registra nei pressi del cimitero cittadino. Come si nota dal video e dalle immagini in allegato, gli incivili di turno hanno abbandonato sul posto rifiuti di ogni tipo: elettrodomestici, copertoni, mobili e materiale edile, insomma una vera e propria discarica a cielo aperto in città.