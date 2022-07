Disastro treni, la disavventura dei passeggeri lasciati a piedi a Isernia

È Erminia Mignelli, ex segretaria Cgil, che racconta l’ultima avventura che ha visto protagonisti i passeggeri di un treno diretto da Napoli in Molise:

“Cittadini dimenticati……

Treno 5070,Napoli-Isernia delle ore 17.00, viene soppresso a Napoli perché il motore è in avaria. I passeggeri diretti a Venafro, Isernia e Campobasso, vengono dirottati su un treno per Cassino, con partenza spostata di 15 minuti, con discesa a Vairano, dove secondo le indicazioni annunciate avrebbero dovuto trovare un autobus sostitutivo per le relative destinazioni. Arrivati a Vairano, dopo 60 minuti di attesa, arriva il bus sostitutivo, i passeggeri restano letteralmente abbandonati in mezzo alla strada, senza alcuna informativa da parte di qualcuno. Solo successivamente si è saputo, detto dall’autista del pullman, che tanto ritardo era dovuto dal fatto che l’autobus doveva arrivare da Napoli. Giunti a Isernia ovviamente con un’ora e mezzo di ritardo, il conducente dell’autobus comunica che la corsa ha termine a nella stazione di Isernia.

Tutti i passeggeri diretti a Campobasso con regolare biglietto, sono stati letteralmente abbandonati a Isernia, in una stazione vuota, senza che nessuno potesse dare loro indicazioni di come proseguire il viaggio.

Questo non è un episodio isolato, oramai è diventata la normalità per chi ha la sfortuna di essere un pendolare, o un passeggero occasionale. Ma a tutto c’è una spiegazione. Nel Molise non ci sono più centri direzionali, per cui le decisioni, le risoluzioni vengono gestite da fuori, ma soprattutto lo stato di fatiscenza dei treni non viene considerato e tutto questo mette a rischio quotidianamente le persone. Lascio a voi le conclusioni, ci sono delle responsabilità con nome e cognome, e ad ogni livello, con una classe politica che ha permesso lo smantellamento e l’inefficienza di tutti i servizi ,dalla Sanità ai trasporti…. Ecc, con un silenzio assordante di tutti ed una rassegnazione senza precedenti delle persone”.