Disastro minerario di Monongah, a Frosolone il ricordo delle vittime

La commemorazione, a 112 anni dalla tragedia, si svolgerà domani, 6 dicembre, all’istituto scolastico “Colozza”

FROSOLONE. Si svolgerà a Frosolone domani, venerdì 6 dicembre, la commemorazione delle vittime del disastro minerario di Monongah, verificatosi il 6 dicembre 1907 nella cittadina statunitense dello stato del West Virginia. Ospitato dall’Istituto Comprensivo “G.A. Colozza” di Frosolone l’incontro inizierà, con un minuto di raccoglimento, alle 10:30, orario in cui si verificarono le terribili esplosioni che squarciarono la collina di Monongah, uccidendo 362 persone. Furono 171 gli italiani a morire nel disastro minerario e ben 87 di loro provenivano da sette comuni molisani: Duronia, Frosolone, Torella del Sannio, Fossalto, Bagnoli del Trigno, Pietracatella e Vastogirardi. Numerose anche le vittime Calabresi ed Abruzzesi anche se in quello sfortunato giorno quasi tutte le Regioni italiane piansero delle vittime. Ad organizzare l’evento, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “G.A. Colozza” ed il Comune di Frosolone, l’Associazione Culturale “Monongah”, il quotidiano online “Un Mondo d’Italiani di Centro Studi Agorà”, il CTIM – “Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo” e di giovani del Servizio Civile.

Il programma dell’evento prevede i saluti del sindaco di Frosolone, Felice Ianiro, della Dirigente scolastica, Maria Teresa Imparato e del vice presidente del Consiglio Regionale del Molise, Gianluca Cefaratti. Gli interventi sono affidati a Gianni Meffe, presidente dell’Associazione Culturale “Monongah” e delegato per il Molise del Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo, e Mina Cappussi, presidente “Filitalia International – Chapter Bojano” e CEO di “Molise Noblesse – Movimento per la Grande Bellezza”. A concludere i lavori, con una riflessione dal titolo “Le parole per il silenzio, il silenzio per la memoria”, Giulio de Jorio Frisari, dell’Istituto Italiano Studi Filosofici. L’Animazione musicale è affidata ai ragazzi della redazione di “UMDI – un Mondo d’Italiani” e del Servizio Civile “Progetto Turchese”, che ricorderanno l’emigrazione italiana anche attraverso degli interventi musicali, tra cui troviamo la celebre canzone “Here’s to you”, pubblicata nel 1971 e che racconta la storia di Ferdinando Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. La canzone, scritta e cantata da Joan Baez, ha ottenuto un successo globale anche grazie alla sua straordinaria musica, firmata dal Maestro e doppio premio Oscar Ennio Morricone, che accompagna magistralmente le parole del testo, che raccontano di Sacco e Vanzetti.