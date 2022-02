Disastro ambientale in località Pineta, rifiuti nel parcheggio del Paleolitico

Cristian Rossi (nel video) dell’associazione in difesa dell’ambiente e del tartufo, denuncia l’inciviltà dei cittadini di Isernia che abbandonano rifiuti ingombranti, addirittura materassi, nell’area di parcheggio del museo Paleolitico.

Eppure, come sottolinea Rossi, ad Isernia esiste un efficiente servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti, per cui è segno di assoluta inciviltà comportarsi in questo modo inappropriato.

Niente contro l’impresa, che gestisce il servizio di raccolta rifiuti e che non ha nessuna responsabilità, ma tanta amarezza per come non viene rispettato l’ambiente e lamentele anche contro la Regione che non ancora provvede ad affidare all’associazione di Rossi la gestione e la tutela della vasta area verde attigua alla zona.