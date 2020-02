Disagi per il ghiaccio in città, spargisale in azione

Tamponamento in via Armagno che ha provocato lunghe code e la temporanea chiusura della strada

CAMPOBASSO. La neve, accompagnata dal forte vento di tramontana, che continua a cadere sul capoluogo di regione, sta creando più di qualche disagio alla circolazione stradale. Alla nostra redazione sono giunte, infatti, diverse segnalazioni riguardanti veicoli in difficoltà a causa del fondo stradale che si inizia a ghiacciare in particolare in via Conte Rosso, via Monforte e via Tonino Armagno (conosciuta in città come “le casermette”). In quest’ultima strada, infatti, è avvenuto un tamponamento e la Polizia, intervenuta sul posto, l’ha chiusa temporaneamente alla circolazione il tempo necessario per rimuovere i mezzi coinvolti ed effettuare i rilievi.

Ad ogni modo, si tratta di strade a forte pendenza e molto trafficate trovandosi in punti strategici della città. Nelle prossime ore, infatti, la temperatura potrebbe scendere sotto lo zero e favorire la formazione di ghiaccio. Per questo, il Comune ha previsto ancora l’uscita di mezzi spargisale per ridurre al minimo i disagi.