Disabilità visiva e riconoscimento della invalidità, incontro on line

Appuntamento on line per evitare contagi e conseguenze da covid su un tema scottante e di massima attualità come la disabilità visiva ed altre disabilità. Il seminario é promosso dall’Associazione TDDS Guardiamo Avanti, in collaborazione con Tribunale di Isernia ed Ordine degli Avvocati del capoluogo pentro, e si terrà dalle h 16.00 alle h 18,30 del prossimo 24 gennaio 2022.

La scaletta dei lavori prevede la presentazione dell’associazione promotrice da parte del presidente Alessandro Guastaferro, cui seguiranno i saluti del Presidente del Tribunale di Isernia, avv. Vincenzo Di Giacomo, e del Presidente dell’ordine forense isernino, avv. Maurizio Carugno. Quindi le relazioni degli avv. Stefano Trella e Paolo D’Agostino e dei dr. Daniele Colucci e Francesco Morigine. Si parlerà della Legge 429/91, del riconoscimento dell’invalidità, del ruolo del giudice tutelare e del testamento DAT. Info tddsguardiamoavanti@tiscali.it, oppure tel. 331/9043236.

Tonino Atella