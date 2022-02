Disabilità, Germano: c’è bisogno di una comunità che si muove insieme

L’appello del presidente dell’associazione genitori Autismo Molise che invita le realtà molisane ad unirsi per fare rete e far sentire la propria voce sui tavoli che contano

Un appello a fare squadra, ad unirsi per essere più ‘forti’ sui tavoli dove si prendono le decisioni.

E’ la voce di Vincenzo Germano, presidente dell’associazione genitori Autismo Molise Aps, nata nel 2019 dalla comune volontà di un gruppo di mamme e papà accomunati dalla speciale presenza in famiglia di una persona con disturbi dello spettro autistico.

Un universo questo, di cui ci siamo occupati in un articolo in cui alcune famiglie chiedevano, nonostante sentenze a favore, che l’Asrem versasse i contributi per affrontare le costose terapie comportamentali che i propri figli seguono. Ma stavolta il discorso è diverso. Come la finalità.

“Negli anni abbiamo dato vita a numerose iniziative come i protocolli d’intesa stipulati con l’Usr Molise per promuovere la figura dell’assistente tutor Aba a scuola”, spiega Germano.

“Grazie all’aiuto dell’associazione Abruzzo onlus cerchiamo di garantire ai bambini visite oculistiche – continua – stiamo lavorando con il dottor Previati per calendarizzare un primo ciclo di visite dentali per i ragazzi. Quello che da sempre cerchiamo di portare avanti è un camminare insieme, vale a dire unire il mondo della disabilità, collaborando con associazioni impegnante del sociale”.

“So che in Molise sono presenti numerose associazioni ed è loro che mi rivolgo – il suo appello – Uniamoci, ognuno con le proprie caratteristiche e le differenze, diversità, mantenendo sempre una propria autonomia. C’è bisogno di una comunità che si muove insieme”.