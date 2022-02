Disabilità e non autosufficienza, pronto un medico di esperienza per tutte le attività

L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Campobasso, Praitano: “Approvato un progetto di collaborazione con l’Asrem e il distretto del capoluogo per valutare più speditamente le richieste”

“Abbiamo approvato uno specifico progetto di collaborazione con l’ASReM e il distretto di Campobasso, al fine di poter impiegare, in maniera condivisa, un medico di esperienza nel settore, da dedicare specificatamente a tutte le attività inerenti l’area della disabilità e della non autosufficienza. Questo ci permetterà, già con il nuovo bando FNA, di procedere con maggiore speditezza nella valutazione delle richieste, ad esclusivo vantaggio dei cittadini”. Lo ha annunciato l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Campobasso, Luca Praitano, ricordando che è stato pubblicato già da qualche giorno, dall’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, il bando, con scadenza 28 febbraio, per “Servizi e azioni per persone con Disabilità severa e con grave Non Autosufficienza assistite a domicilio”.

Più in particolare, “la figura professionale – ha spiegato ancora Praitano – collaborerà con noi per i seguenti servizi: Bando annuale Fondo Non Autosufficienza (FNA) e relative graduatorie; Centri Socio-Educativi per disabili; Assistenza domiciliare disabili; Assistenza tutelare di base (assistenza domiciliare anziani non autosufficienti); Dopo di Noi; Progetti per la vita indipendente; Ogni altro servizio e/o progetto a valenza socio-sanitaria afferente l’area della disabilità e della non autosufficienza”.