Disabili Visivi, corsi di formazione sul sistema Braille

L’Associazione Disabili Visivi Molise propone agli insegnanti curriculari, per il sostegno didattico, educatori e assistenti alla comunicazione l’iniziativa “SUMMER BRAILLE”.

“E’ giusto che un discente non vedente o ipovedente grave giunga al termine del proprio percorso di studi senza conoscere un sistema di letto-scrittura?

O che non sappia far di conto?

Peggio, che non sia in grado di esplorare un luogo e dunque di muovere un passo oltre la soglia di casa?

E immaginate di chi sia la responsabilità di tutto ciò?

Non giudicate frettolosamente, riflettiamo e assieme proviamo a pensare ad una ipotesi, pur semplice, però efficace”, afferma il rappresentante dell’associazione, Marco Condidorio.

Questi i particolari: Presso il Centro Studi La Sfera, sede regionale dell’Associazione Disabili Visivi aps-ets Molise si svolgeranno tre corsi di tiflologia: il primo dedicato all’apprendimento della segno grafia Braille, il secondo al software Edico didattico per l’apprendimento e l’applicazione della matematica per studenti ipovedenti o ciechi assoluti, il terzo tratterà gli elementi base per l’autonomia, l’orientamento e la mobilità per persone con minorazione visiva.

I tre corsi saranno tenuti gratuitamente da operatori tiflologici con la supervisione del docente di tiflologia prof Marco Condidorio.

A partire dal 5 luglio per tre settimane, il martedì il mercoledì il giovedì, dalle ore 9:30 sino alle 12:30; e dalle ore 16 alle 18:30, si svolgeranno i tre corsi di tiflologia presso la sede regionale dell’ADV aps-ets Molise, sita in via Libero Testa 189/c Isernia.

Iscrizione e partecipazione sono gratuite.

Indicare nella mail di iscrizione il corso di tiflologia che si intende frequentare e titolo professionale.

Per ogni corso saranno ammesse non più di dieci persone.

Al termine del percorso di tiflologia sarà rilasciato l’attestato a firma del prof Condidorio quale responsabile dell’ufficio nazionale per la scuola e la formazione dell’Associazione Disabili Visivi aps-ets

PER PRENOTARSI AI CORSI SCRIVERE AGLI indirizzi di posta elettronica:

molise@disabilivisivi.it :

centrostudilasfera@gmail.com

per info contattare la segreteria organizzativa ai numeri: 0865-229888

3333851313

Saranno ammessi ai corsi di tiflologia tutte le persone in possesso di laurea o che per ragioni professionali opera accanto ad una persona non vedente o ipovedente.

I corsi gratuiti sono dunque aperti a: Insegnanti curriculari, per il sostegno didattico, assistenti alla comunicazione e per l’autonomia ed educatori.