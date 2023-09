Disabili respinti da hotel di Termoli non attrezzati: dopo mesi arrivano in città. Accolti in Municipio

L’associazione “Il Tulipano” è stata accolta in Sala Consiliare per un saluto di benvenuto dopo lo spiacevole episodio dello scorso anno, quando l’associazione denunciò mancanza di strutture ricettive con disponibilità per i diversamente abili

L’associazione “Il Tulipano” di Sassuolo con a capo Graziella Venturelli è stata ricevuta in municipio a Termoli per un saluto di benvenuto. Ad accogliere il gruppo di diversamente abili in questi giorni in vacanza in Molise erano presenti l’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola e l’assessore all’Urbanistica Nicola Balice.

Dopo lo spiacevole episodio dello scorso anno, quando l’associazione denunciò mancanza di strutture ricettive con disponibilità per i diversamente abili, l’amministrazione comunale si era subito messa in contatto con “Il Tulipano” per intraprendere un nuovo percorso all’insegna dell’accoglienza e della cordialità. Il gruppo di persone provenienti dall’Emilia Romagna oggi ha così potuto incontrare gli amministratori del Comune di Termoli ipotizzando per il futuro un gemellaggio all’insegna dell’accoglienza tra “Il Tulipano” e il centro “San Damiano” di Termoli.

L’assessore Ciciola si era subito messa in contatto per organizzare l’incontro odierno nel quale proprio Graziella Venturelli ha voluto ringraziare i presenti per la magnifica accoglienza riservata a tutto il gruppo dell’associazione romagnola.

Gli assessori Ciciola e Balice nei loro interventi hanno voluto sottolineare che quanto accaduto non rispecchia assolutamente la mentalità di accoglienza dei termolesi e della città di Termoli. Un incontro nel quale si sono ipotizzate collaborazioni future ripartendo propio dall’opportunità offerta dall’incontro odierno.