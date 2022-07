Disabili e barriere architettoniche, Tramontano presenta mozione

Il Capogruppo della Lega al Comune di Campobasso ha presentato una mozione, sottoscritta anche da diversi Consiglieri di centrodestra, perché venga acceso un focus sulla necessità di abbattere le numerose barriere architettoniche mentali e fisiche che non consentono alle persone disabili di vivere la quotidianità con relativa serenità.

In modo particolare la mozione chiede che venga affrontato il tema dell’accessibilità degli studi di medicina generale, che primi fra gli altri, dovrebbero garantire ai soggetti fragili la NON presenza di barriere architettoniche.

L’amministrazione comunale di Campobasso deve agire con forza e determinazione, anche alla luce dell’approvazione, avvenuta nell’aprile del 2021, di una mozione per l’istituzione della Consulta comunale per la disabilità, strumento quantomai necessario ed urgente.

“Abbiamo il dovere di accompagnare e sostenere i nostri concittadini fragili, ai quali vanno garantiti servizi pubblici essenziali accessibili e reali pari opportunità”.