Disabili a scuola, l’Istitituto Barone di Baranello “isola felice”

Il 21 febbraio prossimo, ricorrerà la XV giornata nazionale dedicata a Louis Braille per effetto della legge n. 126 del 3 agosto 2007.

“Il nostro legislatore – afferma il docente Marco Conditorio dell’Associazione disabili visivi – ha voluto istituire il giorno della “memoria” per chi, come il sottoscritto, vive la condizione di disabilità, precisamente la cecità assoluta. Perché è importante questo giorno di “memoria” per noi persone con cecità assoluta o ipovedenti gravi?

Perché il nostro Bel Paese presenta un alto numero di persone con disabilità. La locuzione “con disabilità” è sancita dalla Convenzione ONU per le persone con disabilità, ratificata dal nostro parlamento con legge 18 del 2009.

E, nonostante ricorrano quest’anno i trent’anni dall’entrata in vigore della legge 104, istituita il 5 febbraio 1992 e tredici dalla ratifica della Convenzione ONU, sono ancora troppe le discriminazioni e le ineguaglianze che emarginano alunni e studenti con disabilità nella scuola e nella società civile. Bambini, alunni e studenti della nostra scuola italiana frequentano con non poche difficoltà il proprio percorso di istruzione in una realtà sempre più difficile e al tempo stesso distratta o peggio indifferente. Ecco, questa è l’altra disabilità, quella non fisica, ma culturale, mentale e politica, che non può essere curata con interventi terapeutici, pedagogici o didattico-formativi. Dunque c’è la cecità assoluta, quella sensoriale o l’ipovisione grave, sempre fisica.

Poi però, c’è anche l’altra cecità, l’altra ipovisione, questa volta non più fisica ma mentale, comportamentale, politica, culturale.

Quest’altra forma di disabilità colpisce molte più persone di quelle interessate dalla disabilità fisica, intellettiva o sensoriale. A soffrirne sono funzionari pubblici, liberi professionisti, geometri, architetti, assessori regionali, consiglieri comunali e sindaci, parlamentari, direttori di banca e degli uffici postali, dirigenti d’azienda pubblica e privata, tecnici, imprenditori.

Purtroppo si aggiungono a questa lunga e variegata schiera, anche i docenti curriculari, sul sostegno didattico, dirigenti scolastici. Le buone prassi e la professionalità non mancano, le isole cosiddette “felici” ci sono e svolgono un ruolo didattico-educativo di alto profilo professionale e scolastico. Tuttavia non sono sufficienti a contaminare il nostro Bel Paese, restando per l’appunto “isole felici” lasciando il resto del paese all’ombra, non dell’ultimo sole, ma della persona con disabilità.

Gli interessi in campo sono molteplici: finanziamenti pubblici nazionali e regionali, quelli europei. Interessi cooperativistici e d’azienda sociale. Una formazione iniziale inadeguata o peggio assente; una formazione in itinere praticamente sindacalizzata e per nulla efficace. Certificazioni semplici e a buon prezzo ancorché d’orario. Percorsi semplificati con pacchetti formativi, passati dalle 1500 ore dei master universitari a non più di venticinque ore, di cui almeno 18 da consumarsi comodamente seduti tra i cuscini del divano di casa. Insomma, un insuccesso non solo sociale, ma educativo, formativo e scolastico.

Dov’è finito lo Stato di diritto?

Quello dove a normare il “funzionamento paese” dovrebbe essere la legge ed invece è l’altra cecità?

Siamo tutti coinvolti, nessuno si senta escluso. Siamo vittime-attori di un sistema che diciamo, scriviamo di voler cambiare e che invece continuiamo per incapacità, atteggiamento fedifrago a mantenere come se fosse il migliore per davvero. Come detto sopra, alcune isole felici ci sono e tra queste vi è l’Istituto Omnicomprensivo “G. Barone” di Baranello.

Mercoledì prossimo ricorderemo la figura di Louis Braille, inventore della segnografia omonima. Lo faremo con gli studenti della terza classe della secondaria di primo grado dell’Istituto Barone, la loro Preside Agnese Di Blasio e l’insegnante Olimpia Lopa. Saranno consegnate le pergamene e la medaglia con cui verranno riconosciute “Sentinelle Braille per l’Inclusione” studenti e personale scolastico, compresa la dirigente.

Una rivoluzione sociale in campo scolastico per promuovere, contaminando più persone possibili, l’inclusione scolastica di alunni e studenti in condizione di cecità assoluta o ipovisione grave. Tra gli istituti scolastici ricordiamo la partecipazione dell’ Istituto Comprensivo Statale “San Giovanni Bosco” di Isernia; l’ISIS “Majorana- Fascitelli”, sempre di Isernia; e gli Istituti “I. Petrone” e “G. Marconi” di CB.

Il sentiero tortuoso e ricco di insidie, che porta all’inclusione, è percorribile da chiunque desideri farsi promotore dell’integrazione scolastica per un’inclusione umana, culturale e sociale per alunni e studenti con disabilità. L’Associazione Disabili Visivi del Molise propone per quest’anno una iniziativa sociale, il cui scopo è contaminare quanti più alunni e studenti della scuola molisana. Persone che domani potrebbero avere come compagna di studi una ragazza in condizione di cecità assoluta o uno studente ipovedente. Le sentinelle Braille per l’inclusione conoscono la segnografia braille; gli strumenti per consentire agli alunni non vedenti l’apprendimento della matematica e per il disegno. Hanno appreso i primi rudimenti per guidare una persona non vedente o ipovedente a gestire le difficoltà di un sito urbano, generalmente non accessibile. Hanno imparato a distinguere un luogo accessibile per persone non vedenti, piuttosto che inaccessibile. Così, se non sono gli adulti, i professionisti ad occuparsi di inclusione scolastica, ci saranno alunni e studenti, futuri cittadini di domani a sapere come affiancare un alunno cieco o ipovedente. Solo così, forse, supereremo l’altra cecità”.