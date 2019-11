Diritto alla salute: la protesta si sposta a Roma

I manifestanti, provenienti da tutta la regione, si ritroveranno in piazza Montecitorio

«Il 16 dicembre 2019 la protesta del Molise per il diritto alla salute si sposta a Roma a piazza Montecitorio come da autorizzazione ottenuta». ad annunciarlo il SOA (Sindacato Operai Autorganizzati) e il CUB (Confederazione Unitaria di Base) rappresentati da Andrea Di Paolo, Dilma Baldassarre e Alfredo Tamburini. «La piazza – continua la nota – ospiterà i manifestanti provenienti dal Molise, per la trasferta si sta provvedendo ad organizzare autobus che partiranno da Agnone, Isernia, Venafro, Campobasso, Termoli e Larino, a Roma troveremo ad aspettarci tanti corregionali li residenti che hanno già dato la loro adesione all’iniziativa. L’associazione sindacale SOA e la confederazione unitaria di base CUB in occasione della manifestazione del 16 dicembre 2019 intendono indire uno sciopero e per questo si sta lavorando. Per lo stesso giorno si chiederà alle attività produttive artigianali e del terziario una serrata, la protesta è indetta per il diritto alla salute, per la riapertura dei reparti e servizi nei presidi ospedalieri pubblici regionali chiusi in nome di un deficit pubblico generato da una cattiva politica regionale e nazionale. La chiusura dei presidi ha determinato uno spopolamento di intere aree, disoccupazione e l’impoverimento economico di tutta la regione, ci resta la dignità ma questa non ha prezzo per questo rispondiamo compatti con la lotta contro chi vuole buttarci nel baratro».