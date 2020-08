“Diritto alla salute in Molise”, il 4 agosto la videoconferenza

Diritto alla salute in Molise. È di questo che si discuterà nel corso di una videoconferenza il prossimo 4 agosto che Il Quotidiano del Molise trasmetterà in diretta sulla propria pagina Facebook quotidianomolise.it.

“Vorremmo avere la sicurezza di poterci curare perché è un nostro diritto ma qui “Molise e diritto alla salute: nessuna garanzia” – hanno affermato le delegate nazionali Anna Saracino e Annamaria Becci- ne parleremo il 4 agosto alle ore 18.30 in una videoconferenza promossa da Fianco a Fianco Molise, con la partecipazione dell’onorevole Elena Carnevali, On. Beatrice Lorenzin e On. Andrea De Maria insieme agli esponenti di Fianco a Fianco Molise, vertici del Pd Molise, Medici, segretari di Federazione”.